«Надоедает — отправляю его»: как Валерия справляется с болтливостью мужа
Валерия и Пригожин расходятся по разным комнатам, когда устают друг от друга
Фото, видео: © РИА Новости/Юрий Кочетков; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
В квартире звездной пары есть отдельное помещение, где не слышны чужие разговоры.
Избежать ссор в семье народной и заслуженной артистки России Валерии и ее мужа, продюсера Иосифа Пригожина, помогает множество комнат в квартире. Об этом певица заявила корреспонденту 5-tv.ru на концерте «Звезды Дорожного радио».
«Мы как-то находим баланс. Большая квартира: он в одной части квартиры, а я в другой», — поделилась артистка.
По словам певицы, у них даже есть специальная музыкальная комната с хорошей звукоизоляцией. Туда она и отправляет супруга, когда нужно побыть в тишине и немного отдохнуть друг от друга. Но, несмотря на подобные «ссылки», Иосиф предпочитает проводить время только в центре квартиры, чтобы держать ситуацию под контролем.
«Вот он, в центре квартиры, в зале, он всех видит, все у него под контролем. И в кабинете по этой же причине никогда не сидит. Ему хочется быть в центре событий», — отметила Валерия.
История Валерии и Иосифа Пригожина началась в начале 2000-х. Творческое сотрудничество быстро переросло в роман, и в 2004 году пара поженилась. С тех пор они не только супруги, но и неразлучные партнеры по работе, поддерживающие друг друга во всем.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Валерия рассказала о потере ребенка в 47 лет. Певица призналась, что пыталась сохранить свое положение в тайне и даже не рассказывала об этом детям. В больницу она приходила через черный ход и наблюдалась под чужой фамилией. При этом недобросовестные работники медучреждения слили в сеть информацию о положении певицы.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.