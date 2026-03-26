Переживал из-за долгов и внешности: тело мужчины обнаружили в тире в Красноярске

По словам источника, погибший обращался за помощью к психологу.

В Красноярске молодой человек покончил с собой в тире. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

Девушка 23-летнего погибшего рассказала правоохранителям, что у них совсем не было конфликтов. Она предположила, что мужчина мог переживать из-за большого количества кредитов, а также из-за своей полноты и недовольства внешностью.

По словам источника, житель Красноярска обращался к психологу. Погибший работал кладовщиком в магазине.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее в Екатеринбурге пожилая женщина покончила с собой после общения с мошенниками. Инцидент произошел вечером 18 марта, сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

По предварительным данным, злоумышленники похитили у пенсионерки один миллион рублей, после чего заявили ей, что переведенные средства направили на финансирование Вооруженных сил Украины. Женщина, поверив в угрозу уголовного преследования за госизмену, оставила предсмертную записку с подробным изложением обстоятельств

