Кравцов: колледжи готовят кадры под реальные запросы рынка

Спрос на рабочие специальности в России будет только расти

Больше половины выпускников девятых классов идут в техникумы.

Российские школьники все чаще выбирают среднее профессиональное образование. О причинах этой тенденции корреспонденту 5-tv.ru рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов на 35-м съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который прошел на площадке Национального центра «Россия».

По словам министра, сегодня в колледжи и техникумы поступают 62,5% выпускников девятых классов. Среди тех, кто окончил 11 классов, таких около 10%. Кравцов подчеркнул, что интерес молодежи к рабочим профессиям напрямую связан с хорошими перспективами. Выпускники колледжей сегодня могут рассчитывать на достойную зарплату и быстрый карьерный старт.

«Если не подготовлены кадры, то сложно говорить о динамичном развитии производства. Поэтому очень важно готовить кадры именно под конкретные запросы экономики», — сказал Сергей Кравцов.

По прогнозам министерства труда, спрос на рабочие специальности в ближайшие годы будет только расти, что обеспечит приток молодых кадров в промышленность, малый и средний бизнес.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве инженерные классы открыты уже в 207 школах, в которых обучается 12 тысяч старшеклассников. Это почти в три раза больше, чем в 2015 году, когда стартовала такая программа.

