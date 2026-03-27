«Не метросексуал и грызу ногти»: Маликов рассказал об уходе за собой

Маликов: у меня нет времени ухаживать за собой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Певец считает, что не особо следит за собой.

Народный артист России Дмитрий Маликов заявил, что у него нет времени ухаживать за собой. Об этом певец рассказал на концерте «Звезды Дорожного радио» в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«К сожалению, я не метросексуал, вот. И я поэтому не шибко за собой слежу. На маникюр у меня не хватает времени, а надо бы <…> Да, ногти грызу», — поделился артист.

Маликов также добавил, что задумывался о пластических операциях, но лично ему не хочется прибегать к каким-то хирургическим вмешательствам. Певец предпочитает естественное старение.

«Я не осуждаю никого, но мне кажется, что это мало что дает. <…> Я, как и все, старею, и мы все стареем, куда деваться», — сказал певец.

