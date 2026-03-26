Пока дочь лечится: мать Лерчек открыла косметический бизнес

Предприятие может продавать парфюмерию и товары личной гигиены.

Мать блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, занялась собственным делом в индустрии красоты. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные системы «Бир-Аналитик», Эльвира Феопентова стала совладелицей компании, связанной с продажей косметической продукции.

Фирма под названием «Еййя» была зарегистрирована еще в прошлом году. В феврале 2026-го Феопентова получила контрольный пакет — 60% уставного капитала. Предприятие работает по упрощенной системе налогообложения, а его стартовый капитал составляет 34 тысячи рублей.

Согласно заявленным видам деятельности, компания может заниматься реализацией парфюмерии, средств ухода за собой и других товаров для личной гигиены.

Тем временем вокруг самой Валерии Чекалиной и ее бывшего супруга продолжается расследование. По версии правоохранителей, в период с осени 2021-го до начала 2022 года они совместно с партнером организовали продажу фитнес-курсов, после чего перевели за рубеж более 251 миллиона рублей.

Следствие считает, что для проведения операций в банк были предоставлены документы с недостоверными сведениями.

В середине марта Гагаринский суд Москвы изменил блогеру меру пресечения. После того как у нее диагностировали онкологическое заболевание на поздней стадии, домашний арест заменили запретом на определенные действия.

Уголовное дело о предполагаемом выводе средств выделено в отдельное производство и временно приостановлено до завершения лечения.

