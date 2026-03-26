«Наносит много ущерба»: Баста рассказал о своей вредной привычке

Рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) заявил, что его вредная привычка — общение с прессой. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьерном показе шоу ZIVERT «Где-то в Ретро» в кинотеатре «Октябрь».

«Конечно, с прессой общаться. Вредная, не очень хорошая привычка, деструктивная. Наносит ущерба много моему ментальному здоровью», — заявил исполнитель хита «Сансара».

Ранее Баста в беседе с 5-tv.ru рассказал, что актер Слава Копейкин сыграет его самого в биографическом фильме, посвященном жизненному и творческому пути Василия Вакуленко. Поиски исполнителя главной роли продолжались более трех месяцев.

Особо отмечалось, что кандидатуру Копейкина одобрил сам музыкант, так как актер привлек внимание из-за внешнего сходства и общего впечатления. К тому же Копейкин прошел полноценный кастинг наравне с другими претендентами и получил роль после стандартного отбора.

