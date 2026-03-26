«Все поддержали»: в России запретят вейпы и электронные сигареты

В разработку советующего законопроекта будут вовлечены сразу несколько министерств.

В России готовят законопроект по запрету производства и продажи электронных систем доставки никотина (ЭСДН). Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который проходил на площадке Национального центра «Россия».

«Соответствующее поручение дано ведомствам, которые отвечают за эти вопросы, в том числе и Минздрав, Министерство экономического развития, Министерство финансов, для того, чтобы прийти к общему знаменателю. Но все это направление поддержали. Дальше уже регуляторно мы должны прийти к тем решениям, которые поступательно приведут к запрету по использованию такой продукции», — отметил вице-премьер.

Когда именно инициатива будет реализована, пока точно не известно. Как не известно и то, какая именно продукция окажется под запретом.

До этого стало известно, что рассматривается полный запрет производства, импорта и обращения в России ЭСДН и жидкостей к ним. Перечень продукции, попадающей под действие этого закона, будет утвержден позднее.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что европейские девочки в возрасте от 13 до 15 лет стали мировыми лидерами по потреблению табачной продукции. Каждый шестой подросток в этой части света регулярно использует электронные сигареты или вейпы. Это около четырех миллионов несовершеннолетних.

