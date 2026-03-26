Всегда один: соседи рассказали о стрелявшем в челябинской школе подростке

Стрелявшего в челябинской школе подростка описали как замкнутого и нелюдимого

After classes, he often lingered in the yard, sat on a bench with his phone, and was in no hurry to return home.

Соседи подростка, стрелявшего в школе № 32 в Челябинске, описали его как замкнутого и нелюдимого. Об этом они рассказали в беседе с 5-tv.ru.

По их словам, мальчик практически не общался со сверстниками и предпочитал проводить время в одиночестве.

Жители дома рассказали, что после занятий школьник нередко задерживался во дворе, где сидел на скамейке с телефоном и не спешил возвращаться в квартиру. Он также никогда не лез в конфликты и выглядел спокойным.

«Когда шел в школу, всегда здоровался, а когда возвращался — сидел на скамейке с телефоном или просто пил воду. С друзьями я его никогда не видела. Тихий, спокойный, никогда в конфликты не лез», — отметила дворник Елена Бобурова, знакомая с мальчиком.

По оценке соседей, семья подростка обычная: мать работает в детском саду, отец — на заводе. Внешне семья не выделялась, а сам школьник выглядел опрятно и воспитывался в условиях среднего достатка.

«Одевался хорошо. <…> Хороший, обычный достаток, среднестатистическая семья», — уточнил один из собеседников.

Сосед семьи школьника Павел Филиппов охарактеризовал ее как благополучную. Родителей подростка он назвал воспитанными и непьющими.

Инцидент произошел утром 26 марта. По предварительным данным, ученик принес в школу сигнальный пистолет, арбалет и перцовый баллончик. Во время урока он выстрелил в лицо однокласснице, после чего применил газ и попытался скрыться через окно, но выпал из него и получил травмы.

В результате происшествия пострадали пять человек, в том числе и сам нападавший. Подростка госпитализировали с переломами ног.

Очевидцы утверждали, что использованное оружие школьник мог приобрести в детском магазине и впоследствии изменить его. Следственные органы возбудили уголовные дела по нескольким статьям, в числе которых покушение на убийство двух и более лиц.

Одна из учениц той же школы рассказала, что нападавшего считали тихим и замкнутым. Она допустила, что причиной произошедшего могла стать травля со стороны сверстников. Девушка отметила при этом, что ранее подобных случаев в учебном учреждении не было.

Ранее директор школы в Челябинске Юлия Коробова рассказала, что занятия в учреждении отменили.

