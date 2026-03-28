Самая древняя связь: дружба между собаками и людьми существует более 15 тысяч лет

The Guardian: дружба между собаками и людьми существует уже более 15 тысяч лет

Питомцев уважали и кормили той же едой, что и всех членов семьи.

Связь между людьми и собаками зародилась более 15 тысяч лет назад, задолго до появления сельского хозяйства. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature.

Международная группа ученых провела генетический анализ древних останков, что позволило отодвинуть дату появления первых домашних псов на пять тысяч лет назад относительно предыдущих оценок.

Самый древний образец возрастом 15 800 лет был обнаружен в Анатолии на территории современной Турции. Еще одна важная находка — челюсть возрастом 14 300 лет — была сделана в пещере Гофа в британском Сомерсете.

Исследователи отмечают, что уже в те времена охотники-собиратели не просто сосуществовали с животными, но и целенаправленно кормили их. Они также проводили ритуальные захоронения.

«Это означает, что к 15 тысяч лет назад собаки с очень разным происхождением уже существовали по всей Евразии, от Сомерсета до Сибири. Это допускает возможность того, что одомашнивание произошло во время последнего ледникового периода, более чем за десять тысяч лет до появления любых других домашних растений или животных», — пояснил доктор Лачи Скарсбрук из Университета Людвига-Максимилиана в Мюнхене.

Ранее ученым было сложно отличить кости ранних собак от мелких волков, но современные методы определения ДНК позволили восстановить целые геномы из фрагментированных останков.

Отмечается, что древние питомцы внешне напоминали небольших волков с укороченными мордами.

«Мы не ожидаем, что они будут выглядеть как чихуахуа», — добавил Скарсбрук.

Исследование показало и наличие глубокой эмоциональной привязанности между видами. В Турции археологи нашли останки трех щенков, захороненных прямо на ногах человека.

Изотопный анализ подтвердил, что рацион животных полностью совпадал с человеческим и состоял преимущественно из рыбы. Ученые полагают, что собаки быстро распространились по миру благодаря обмену между племенами.

«Они должны были служить какой-то цели, помимо того, чтобы быть домашними животными. Безумно думать, что они кормили бы этого довольно крупного хищника просто по доброте душевной, потому что они выглядят мило», — отметил профессор Лоран Франц.

Вероятно, собаки помогали в охоте и служили живой сигнализацией, предупреждая о приближении опасных хищников к стоянкам людей.

