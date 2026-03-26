Умер заслуженный артист России Петр Складчиков

Актер активно участвовал в радиопостановках, в том числе в проектах «Театр у микрофона» и «Русские поэты», где исполнял произведения классической русской литературы.

Заслуженный артист России, актер театра и кино Петр Складчиков ушел из жизни в возрасте 75 лет. Об этом сообщили в Telegram-канале Государственного академического Малого театра, где он служил многие годы.

В театре отметили, что коллектив получил печальное известие о кончине актера, которого зрители и коллеги высоко ценили и любили.

«В Малый театр пришла скорбная весть — сегодня не стало всеми любимого актера, заслуженного артиста России Петра Даниловича Складчикова», — написали в сообщении.

Петр Складчиков родился 12 июля 1950 года. В 1975 году он окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, где обучался на курсе заслуженного артиста РСФСР Вениамина Цыганкова. Сразу после выпуска его приняли в труппу Малого театра, с которой он связал всю профессиональную жизнь.

Помимо работы на сцене, актер активно участвовал в радиопостановках, в том числе в проектах «Театр у микрофона» и «Русские поэты», где исполнял произведения классической русской литературы.

Складчиков создал любительский театр при одной из московских школ и стал его художественным руководителем в 1990 году. Под его началом поставили спектакли по классическим произведениям, среди которых «Золушка», «Два клена» и другие.

За вклад в развитие культуры и искусства актера удостоили ряда наград. Ему присвоили звание заслуженного артиста России в 2000 году, а в 2006 году он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

