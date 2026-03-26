«Единая Россия» добилась включения СНТ в программу социальной газификации

«Единая Россия» включила садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ) в программу социальной газификации. Это была одна из задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным в 2024 году во время послания Федеральному Собранию. Об этом сообщается на сайте партии.

«За два года реализации программы при поддержке „Единой России“ проведена масштабная работа: упорядочены нормативные требования, технические регламенты адаптированы под специфику СНТ, разработан путеводитель по догазификации, ускорено согласование документации по имущественным и земельным вопросам, снижены административные барьеры», — сообщается на сайте партии.

На данный момент этой возможностью могут воспользоваться владельцы садовых участков и зарегистрированных жилых домов в СНТ, которые уже находятся на территории газифицированных населенных пунктов. Также за это время была организована работа по кадастровому оформлению.

Она включает в себя оформление трасс газопроводов и земельных участков под объекты инфраструктуры в оперативном режиме, а также своевременную регистрацию прав на инженерные сети, создание оперативных штабов по вопросам газификации СНТ при территориальных органах Росреестра. Кроме того, налажено взаимодействие СНТ с ППК «Роскадастр», уточняются границы земельных участков.

Как отметил член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды от «Единой России» Олег Валенчук, это будет «ключевым элементом благоустройства и комфорта» наших граждан.

Уже в 71 субъекте РФ были утверждены планы-графики по социальной догазифицикации. Также было принято 76 тысячи заявок и заключено 64911 договора. При этом для более чем 205 тысяч домовладений в садоводческих товариществах создается техническая возможность подключения. Согласно планам-графикам, 212 тысяч домовладений подлежат газификации. На подключение к газораспределительным сетям было подано 112,7 тысяч заявок.

Парламентарий также отметил, что в реализации данной программы одну из главных ролей сыграли Центры гражданских инициатив «Единой России» в регионах. По сравнению с показателями 2024 года ведомства фиксируют увеличение количества заявок по вопросам газификации втрое — это значительный рост.

Вопрос социальной догазификации все еще остается в числе одной из важных задач и находится на контроле правительственной комиссии по развитию садоводства и огородничества на постоянной основе, подчеркнул Валенчук.

