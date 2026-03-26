Крик о помощи: началась решающая фаза спасения застрявшего на мели кита на Балтике

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Виталий Чащухин; 5-tv.ru

Гигант продолжает бороться за жизнь из последних сил.

Считанные часы остались у спасателей, которые в эти минуты пытаются помочь киту на балтийском побережье в Германии. Животное никак не удается сдвинуть с мелководья. Сейчас там копают траншею длиной 50 метров. Корреспондент «Известий» Маргарита Костив работает на месте и следит за спасательной операцией.

Спасти балтийского Моби Дика — миссия выполнима? Или все же нет. Оставаться дальше в холодном и недостаточно соленом море возле немецких берегов и при этом выжить у представителя этого редкого вида — шансов просто никаких. Прямо сейчас идет решающая фаза операции по вызволению гиганта — необходимо экстренно выкопать плавательный канал для севшего на мель горбатого кита. Решающая — в буквально смысле. От действий спасателей зависит, получит ли эта драма трагический финал.

Спасатели, рабочие, пожарные, волонтеры копают без устали. К операции присоединились мощные экскаваторы. А кит — он из последних сил борется за жизнь. Пока его сородичи выпрыгивают из воды на высоту до 15 метров, он лежит почти на песке, двигается редко.

«Он реагирует на приближение — мы могли это хорошо наблюдать и с причала. Движения хвостового плавника присутствуют. Кит лежит с головой в зоне мелководья. Хвостовой плавник находится в воде», — рассказала сотрудница Института исследования наземных и водных диких животных Штефани Грос.

По заливу все реже, но все еще разносятся протяжные звуки и это — не мелодичная и таинственная песня огромных морских животных. У этого конкретного вида, кстати, самый изысканный из всей китовой братии вокальный репертуар. Но сейчас — это крик о помощи.

Уже пытались разрыхлить проход под китом при помощи специальной установки. Канал оказался недостаточно глубоким, и животное не смогло выйти в большую воду. Создавали искусственную волну — тоже не помогло. Вопрос, который буквально вертится на языке, — а что если не получится? Что будет с несчастным млекопитающим, оказавшимся в песчаной западне? Словосочетание, которое у зоозащитников вызывает дрожь, — смертельная инъекция — больше не звучит. Кита просто оставят в покое.

О судьбе пленника журналистам удалось получить комментарий из первых уст. От биолога, который тщательно следит за спасательной операцией.

«Я не могу представить, что у нас вообще есть специалисты, обладающие необходимой экспертизой, чтобы усыпить такого большого кита. Если в какой-то момент станет понятно, что дальнейшие действия уже не имеют смысла, что стресс слишком сильный для кита и сам он слишком ослаблен, тогда придется рассмотреть и такой вариант, что он может здесь погибнуть. Но это крайняя мера», — подчеркнул руководитель Общества охраны морской фауны Мануэль Абрас.

Природных врагов у горбачей почти нет. Подвела внутренняя навигация. Молодая особь могла отбиться от стаи, погнавшись за рыбой, и просто заблудилась. Есть и другая версия. Хотя охота на горбатых китов строжайше запрещена международными соглашениями, на теле животного нашли остатки рыболовной сети.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.