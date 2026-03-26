«Обрел новую жизнь»: Михалков рассказал о вкладе Путина в карьеру Ефремова

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Варфоломеева; 5-tv.ru

Режиссер встретился с главой государства накануне премьеры постановки «Без свидетелей».

Наедине со зрителем — «Без свидетелей». Театральная Москва обсуждает долгожданную премьеру с таким названием. Эту адаптацию Никиты Михалкова ждали очень давно. Не меньший интерес к исполнителям главных ролей — Анне Михалковой и Михаилу Ефремову. Его впервые можно видеть на сцене после долгого перерыва. О новой постановке накануне рассказал сам режиссер на встрече в президентом, пригласив Владимира Путина в театр.

«Именно благодаря вам, Владимир Владимирович, сегодня на сцене новую жизнь обрел Миша Ефремов, я очень приглашаю вас посмотреть наш спектакль с ним и с моей дочкой Анной. И всех вас приглашаю», — сказал Михалков.

«Спасибо большое», — ответил Путин.

Ранее 5-tv.ru писал, что народная артистка России Анна Михалкова назвала свою героиню в постановке «Без свидетелей» женщиной, которая освободилась. При этом актриса отметила, что у заслуженного артиста России Михаила Ефремова сложился бы дуэт с любой партнершей. По ее словам, актер является «огромным профессионалом».

