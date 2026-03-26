Драка за бензин и дизель: в мире усугубляется топливный кризис

Азия столкнулась с сильным дефицитом энергии, острую нехватку предрекают и Европе.

Мир все глубже погружается в энергокризис. Наиболее острая ситуация сейчас в Азии.

В Таиланде у заправок скапливаются огромные очереди. И это при том, что из-за растущих цен уже не все себе могут позволить покупать бензин. Под угрозой оказалось и рыболовство. Расходы на дизель для катеров для многих уже неподъемные.

Пострадали и заводы по изготовлению пластмассы в Южной Корее. Из-за нарушения поставок производство сократилось в два раза.

Под ударом оказались и австралийские фермеры. В преддверии масштабных полевых работ они остались без топлива. А по всей стране растет количество закрытых заправок.

Критическая ситуация и на АЗС Индии. Жителям буквально приходится драться за топливо.

Острый дефицит топлива предрекают и Европе. По прогнозам, ситуация с нехваткой энергии может стать критической уже в следующем месяце. Но уже сейчас по всей Италии закрываются заправочные станции из-за отсутствия бензина и дизеля.

