«Враги извлекут урок»: Иран намерен диктовать свои условия на Ближнем Востоке

Исламская республика рассматривает возможность перекрыть еще один важный пролив — Баб-эль-Мандебский.

Тем временем становится все очевиднее — Иран перехватывает инициативу в этом противостоянии. Американская пресса сообщает: Пентагон пересмотрел список целей, исключив из него ряд ключевых фигур иранского руководства. Судя по всему, пытаясь возобновить контакты. Среди них — глава МИД Аракчи и спикер парламента Галибаф.

И это при том, что их последние заявления однозначны: на компромиссы исламская республика идти не намерена — по крайней мере, на условиях, которые предлагают США и Израиль. Корреспондент «Известий» Ирина Галаган продолжит.

Похоже, теперь уже не Вашингтон, а Тегеран диктует условия окончания войны. В Иране заявили, что намерены навсегда подчинить себе Ормузский пролив. То, что после окончания боевых действий именно исламская республика будет решать, кого пропускать, а кого нет, прямым текстом озвучили в МИД Ирана. Это требуют признать как факт. Дело в том, что иранская армия сейчас сохраняет полный контроль над проливом, а США пока не могут прорвать блокаду силовым путем.

«Сам факт того, что противник, который ранее требовал нашей капитуляции, теперь сам просит о переговорах и мобилизует своих высших должностных лиц, означает признание поражения. Мы хотим завершения войны, но на своих условиях, и чтобы враги извлекли урок, чтобы у них даже мысли не возникало о нападении на Иран. Наша позиция четкая и принципиальная. Мы довели ее до всех. Переговоров в настоящий момент не ведется», — заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

На сегодня Иран открыл проход через пролив только для судов из дружественных стран. В их числе — Россия, Китай, Индия, Ирак и Пакистан. Недавно в список добавилась Испания — после того как премьер-министр Санчес назвал войну США против Ирана «незаконной и ошибочной». Корабли любых государств, которые не высказались однозначно против Израиля и США, включая страны Персидского залива, на такую привилегию рассчитывать не могут. При попытках прорваться их тут же начнут атаковать ракетами и беспилотниками.

«Эти государства должны дистанцироваться от США, отмежеваться от американской агрессии против иранского народа», — добавил Аракчи.

Причем эта водная артерия — не единственная, на которую имеет влияние Иран. Как пишет агентство Tasnim, Тегеран рассматривает возможность перекрыть и Баб-эль-Мандебский пролив, если США начнут наземное вторжение. Расположен он в Красном море между Йеменом и Эритреей, обеспечивает около 10% всей морской торговли в мире. И сейчас это единственная альтернатива Ормузскому.

Танкеры выходят из эмирата Абу-Даби, огибают Аравийский полуостров и заходят в Аденский залив, откуда через Баб-эль-Мандеб попадают уже в Красное море. Этот же путь использует и Саудовская Аравия. А далее топливо отправляется в Европу и Азию. Если Иран закроет и этот пролив, поставки нефти и газа полностью прекратятся. Сегодня его и так уже контролируют йеменские хуситы — союзники Тегерана.

Параллельно с этим Иран сейчас активно готовится к обороне своего главного нефтяного терминала — острова Харк. США хотят попробовать его захватить, и это пока единственный шанс, чтобы заставить Тегеран открыть Ормузский пролив. Именно поэтому остров превращают в настоящую крепость. Военные уже заминировали все морские подходы к нему, перебросили туда дополнительные наземные силы и системы ПВО. В иранском парламенте уже пригрозили уничтожить все критически важные объекты США и их союзников на Ближнем Востоке при малейших движениях в отношении острова.

«Если любая страна предпримет какой-либо шаг вперед, вся жизненно важная инфраструктура этой страны станет объектом беспощадных и безоговорочных атак», — заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

Но в Белом доме угрозы от Ирана будто не воспринимают всерьез. Или просто делают вид, что в них не верят. Трамп так и вовсе заявил: якобы в Тегеране уже готовы капитулировать и принять все 15 пунктов мирного плана США. В противном случае угрожает устроить Ирану ад и нанести удары такой силы, которых Тегеран еще никогда не видел.

«Они ведут переговоры, и, кстати, очень сильно хотят заключить сделку. Но они боятся об этом говорить, потому что понимают — их за это убьют в своей же стране. Они также боятся, что их уничтожим мы», — заявил президент США Дональд Трамп.

Завладев по сути главным козырем этой войны — рычагами экономического давления, — в Тегеране считают себя вправе выдвигать и другие ультиматумы. Как пишет Reuters со ссылкой на источники, Иран настаивает на том, чтобы в потенциальное мирное соглашение был включен Ливан, чтобы ЦАХАЛ прекратил атаки по объектам «Хезболлы» на юге республики. Также, как утверждают чиновники, иранская сторона требует выплаты репараций за ущерб и гарантий, что война не возобновится.

