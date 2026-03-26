«Их всегда прикрывают»: как работали подозреваемые в избиении журналиста «Известий»

На журналиста напали во время съемок сюжета о «красивых» автомобильных номерах.

Продолжение жуткой истории из подмосковного Подольска. Там напали на корреспондента «Известий» Алексея Полторанина. Трое подозреваемых уже задержаны. В ближайшее время им должны избрать меру пресечения.

Сейчас идут следственные действия. Все произошло во время съемок материала о подпольной продаже автомобильных номеров. Леше удалось снять эксклюзивные кадры. Чтобы заставить его молчать, банда напала на журналиста. Теперь это дело на особом контроле руководителя Следственного комитета. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев продолжит.

Еще несколько часов назад они угрожали отрезать пальцы нашему корреспонденту. А сейчас отвечают на вопросы следователя.

«Павел, есть что сказать? Признаете вину?» — спрашивают у одного из подозреваемых.

Это один из трех подозреваемых в избиении корреспондента «Известий» Алексея Полторанина. Журналист делал расследование про торговлю «красивыми» автомобильными номерами. Продавцы набросились на него с кулаками.

«Вот следы крови. Здесь боли. Место ранения вот здесь, видите. Они были. Я им сказал, что я после перелома. Я ранен был. Они знали, что я журналист», — рассказывает Алексей Полторанин.

Его били прямо в офисе, куда он пришел под видом покупателя «красивого» номера.

«Закрывают двери и Александр наносят мне удары по лицу, пытаясь выяснить, зачем я сюда приехал. Я им объясняю, что это в рамках редакционного задания», — вспоминает корреспондент.

После еще и отобрали телефон и пытались удалить в нем видео. Угрожали искалечить. Всех предполагаемых нападавших уже задержали.

Ночью Алексей лицом к лицу встретился с нападавшими в Следственном комитете. Вот глава всей компании — Павел Погосян. Бизнесмен, который ищет клиентов в интернете и назначает встречи. А это его свояк, ранее судимый Артур Давыдов. Его жена — она же сестра Погосяна — захлопнула дверь перед съемочной группой.

Третий участник нападения — Александр Фомин. Раньше его уже судили за побои. Давыдова тоже судили — за превышение полномочий. Теперь всем троим грозит новая статья, и, возможно, далеко не одна.

«Тот комплекс действий, который они совершили в отношении журналиста, он попадает под определение сразу нескольких статей Уголовного кодекса, и по совокупности можно получить вполне себе реальный срок», — отметил адвокат Евгений Кривцун.

Схема действий предпринимателей была проста: они искали автомобили с уникальными госномерами и пытались их перепродать, многократно завысив цену. Машины — «доноры» номеров до сих пор пылятся на парковке перед офисом.

«Вот, посмотрите на эти автомобили. Впрочем, это не автомобили, это уже ведра, которые не приспособлены для передвижения по дорогам. Вот на них-то и висели те самые „красивые“ номера. 666 и 777, „АМР“, все то, за что люди готовы платить сумасшедшие деньги. Эта территория — настоящая ярмарка тщеславия. Была», — показал корреспондент.

Теперь здесь тишина. Двери офиса закрыты. Но периодически приходят подозрительные люди, которые пытаются снимать работу журналистов на мобильные телефоны.

Алексей Полторанин — военный корреспондент. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Медаль «За храбрость». Был ранен. Глава Следственного комитета уже взял это дело под личный контроль. Обстоятельства избиения журналиста уже установили, уточняют детали.

«Следователем проведем осмотр места происшествия, осущестлвены допросы и очные ставки. Планируется назначение судебно-медицинской экспертизы. В ближайшее время фигурантам будет предъявлено обвинение, а также избраны меры пресечения», — сообщила помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Анна Третичная.

Павел Погосян уже был героем журналистского расследования В сентябре прошлого года. Он уверенно обещал достать любой номер, какой захотим. Вел себя так, будто ему все сойдет с рук. Будто за его спиной есть кто-то, кто прикрывает.

«Я 15 лет людей знаю, кто в Москве номера покупают, перевешивают и так далее. Что, вы не знаете, как это делается?» — цинично заявлял он.

Сегодня оборот теневого рынка «красивых» номеров исчисляется десятками миллиардов рублей. Серые схемы позволяют обходить закон, а деньги оседают на счетах вот таких фирм, сотрудники которых, похоже, были уверены в своей безнаказанности.

«Они привыкли к тому, что на местном уровне местные власть имущие всегда их прикрывают. Им все дозволено», — считает бывший старший следователь по особо важным делам Следственного комитета при МВД РФ Павел Зайцев.

