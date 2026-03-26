The Guardian: Metа* заплатит более 300 миллионов долларов за эксплуатацию детей

Фото: www.globallookpress.com/US House TV via CNP

Власти добились исторического судебного решения против технологического гиганта.

Суд присяжных в американском штате Нью-Мексико обязал корпорацию Meta* выплатить штраф в размере 375 миллионов долларов (около 30,3 миллиарда рублей) за введение пользователей в заблуждение относительно безопасности своих платформ и содействие в эксплуатации детей. Об этом сообщает The Guardian.

Данный вердикт стал первым случаем в истории, когда присяжные признали компанию ответственной за преступные действия, совершенные третьими лицами на ее площадках.

Иск был инициирован генеральным прокурором штата Раулем Торресом в конце 2023 года после масштабного расследования. Следствие подтвердило, что соцсети Facebook** и Instagram** превратились в рынки для торговли людьми и площадки для распространения запрещенного контента.

В ходе судебного процесса, длившегося семь недель, присяжные пришли к выводу, что руководство Meta* знало о рисках для несовершеннолетних. Однако оно игнорировало это ради сохранения прибыли.

Генеральный прокурор назвал решение «исторической победой каждой семьи, пострадавшей от выбора компании ставить деньги выше защиты детей». Он отметил, что топ-менеджеры лгали общественности о реальном положении дел.

«Мы с уважением не согласны с вердиктом и подадим апелляцию. Мы упорно работаем над обеспечением безопасности и четко осознаем трудности удаления вредоносных аккаунтов», — отметили представители организации.

Они также обвинили прокурора в использовании сенсационных аргументов и выборочном подходе к внутренним документам корпорации.

Важной частью разбирательства стали доказательства того, что внедрение сквозного шифрования в мессенджерах, принадлежащих компании, затруднило работу правоохранительных органов по поиску педофилов.

Следствие представило данные об операции, в рамках которой были задержаны трое мужчин, использовавших сервисы компании для преследования детей.

Эксперты также указали на неэффективность автоматических систем модерации Meta* на базе ИИ, которые генерировали бесполезные отчеты, мешая реальным расследованиям.

Следующий этап разбирательства начнется в мае, когда власти штата потребуют от Марка Цукерберга и его команды внедрить обязательную проверку возраста и полностью пересмотреть дизайн продуктов для защиты подростков от нежелательных контактов с преступниками.

* — признана экстремисткой и террористической организацией в РФ

** — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.