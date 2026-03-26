Нападение на особняк: подозреваемая в стрельбе у дома Рианны отрицает свою вину

The Guardian: подозреваемая в стрельбе у дома Рианны отрицает свою вину

Фото: www.globallookpress.com/Alessandro Bremec

При задержании у женщины обнаружили оружие, боеприпасы и парик, который она планировала использовать для маскировки.

Жительница американского штата Флорида не признала вину в вооруженном нападении на особняк певицы Рианны в Беверли-Хиллз. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно материалам следствия, 35-летняя Иванна Лисетт Ортис совершила нападение на территорию поместья 8 марта. Женщина приехала к дому и выпустила около 20 пуль из винтовки типа AR-15 в забор.

В момент инцидента в имении находились сама Рианна, ее партнер, рэпер A$AP Rocky, их трое маленьких детей, а также мать исполнительницы и персонал.

Прокурор Александр Ботт подчеркнул, что действия обвиняемой носили преднамеренный характер и могли привести к многочисленным жертвам. При задержании у Ортис обнаружили оружие, боеприпасы и парик, который она планировала использовать для маскировки.

Подсудимой предъявлено обвинение более чем по десяти пунктам, включая покушение на убийство и стрельбу по жилым зданиям.

Адвокат Дерек Рэй Диллман просил суд снизить сумму залога с 1,9 миллиона долларов до 70 тысяч, ссылаясь на финансовые возможности клиентки. Однако судья Тереза Макгонигл оставила меру пресечения без изменений, посчитав Ортис опасной для общества.

Дополнительно женщине запретили заниматься профессиональной деятельностью. Ранее она более десяти лет работала логопедом.

Прокуратура также проверяет социальные сети преступницы, пытаясь установить мотив нападения, который на данный момент остается неизвестным.

