Геймеры «под кайфом»: акушерка перечислила худшие типажи отцов в родовых палатах

Daily Mail: в больнице мужчина играл в приставку пока его жена рожала

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Специалист составила рейтинг мужских поступков, которые вызывают у медицинского персонала и рожениц ярость.

В социальных сетях распространился список из пяти самых ужасных поступков мужчин во время родов их жен. Об этом сообщает Daily Mail.

Медсестра Ким, работающая в отделении патологии беременности и родов, опубликовала видео, в котором подробно разобрала поведение партнеров, мешающее процессу появления ребенка на свет.

Она отметила, что некоторые действия отцов не просто удивляют, а шокируют профессиональное сообщество своей неуместностью и эгоизмом.

На пятом месте рейтинга оказался «папа-геймер», который приносит в палату игровую приставку и просит персонал помочь подключить ее к телевизору, пока супруге ставят капельницы.

Четвертую строчку занял «мистер Ответ», перебивающий роженицу и отвечающий за нее на вопросы врачей о боли и самочувствии.

На третьем месте — мужчины, которые уходят «подышать воздухом» и возвращаются в состоянии наркотического опьянения.

«На самом деле мы чувствуем запах за милю — все отделение пахнет наркотиками и дешевым одеколоном», — поделилась Ким.

Второе место досталось тем, кто постоянно ведет громкие рабочие переговоры по телефону во время схваток у жены.

Лидером антирейтинга стали отцы, излишне сексуализирующие процесс, например, шутящие о грудном вскармливании или медицинских осмотрах.

Помимо основного списка, медсестра выделила еще несколько категорий «невыносимых» партнеров. В их число вошли мужчины, которые постоянно едят на глазах у голодной супруги, которой запрещено принимать пищу, и те, кто не может вовремя выставить из палаты назойливых посетителей, мешающих женщине отдыхать.

Кроме того, Ким упомянула случаи, когда новоиспеченные отцы начинают открыто флиртовать с дежурными медсестрами прямо во время родов, что она назвала крайне неподобающим поведением.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.