Шоколад каждый день? Как однообразие продуктов ускоряет похудение

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Выходит, излишняя вариативность в меню не всегда идет на пользу фигуре.

Постоянное повторение одних и тех же блюд в рационе способствует более активному снижению веса. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Health Psychology.

В ходе эксперимента ученые в течение 12 недель наблюдали за 112 взрослыми участниками с избыточной массой тела, которые использовали мобильное приложение для фиксации приемов пищи и взвешивались.

Результаты показали, что люди, придерживавшиеся однообразного меню, потеряли в среднем 5,9% веса, в то время как группа с разнообразным питанием достигла лишь 4,3%.

Специалисты анализировали «рутинизацию» диеты, учитывая частоту повторения продуктов и стабильность калорийности. Выяснилось, что каждые дополнительные 100 калорий в ежедневных колебаниях рациона снижали общую эффективность похудения на 0,6%.

«Поддержание здорового питания в современной пищевой среде требует постоянных усилий и самоконтроля. Создание рутины вокруг еды может снизить это бремя и сделать здоровый выбор автоматическим», — отметила руководитель исследования Шарлотта Хагерман из Орегонского научно-исследовательского института.

Важной деталью стало то, что участники, которые фиксировали больше калорий по выходным, чем в будни, также демонстрировали лучшие результаты, что исследователи связали с более тщательным ведением пищевого дневника.

Несмотря на то, что обычно врачи рекомендуют разнообразие ради получения всех нутриентов, эксперты полагают, что в условиях избытка вредной еды упрощение выбора становится спасением.

В Великобритании, где две трети населения страдают от лишнего веса, данные выводы особенно актуальны, так как ожирение ежегодно обходится системе здравоохранения в 11 миллиардов фунтов.

Хотя рекомендации NHS по-прежнему включают баланс из пяти порций овощей, клетчатки и белков, ученые подчеркивают, что постоянство в еде позволяет сформировать устойчивые привычки и избежать срывов, вызванных сложностью выбора.

При этом авторы работы напоминают, что выявленные данные показывают лишь корреляцию, а не прямую причинно-следственную связь, так как на исход могут влиять дисциплина и мотивация человека.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.