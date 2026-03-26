«Капец как смело»: у звезды «Интернов» Александра Ильина родился третий ребенок

Фото: legion-media/Persona Stars/053

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Беременность держалась в секрете.

В семье звезды «Интернов» Александра Ильина пополнение. Супруга актера Юлия Мартынова рассказала о рождении третьего ребенка в социальных сетях.

Жена актера опубликовала трогательные снимки, сделанные во время беременности.

«Это было капец как смело. Добро пожаловать, малышка-богатырша», — написала она.

Беременность жены актера держалась в секрете. Мартынова не появлялась с мужем на светских мероприятиях и не публиковала фото в соцсетях. Однако о рождении дочери супруги решили сообщить публично, чем удивили поклонников.

История семьи

Александр Ильин и Юлия Мартынова знакомы с детства. Повзрослев, они поняли, что хотят быть вместе. Как признавался актер, за годы отношений у них случались разные конфликты и скандалы, которые даже приводили к расставанию. Однако в итоге им удалось сохранить семью.

Супруга на шесть лет младше мужа. В марте 2018 года у пары родился первенец — сын Александр. Его назвали в честь отца и деда, продолжив семейную традицию.

В апреле 2021 года в семье появился второй мальчик — Ярослав.

Теперь, спустя почти пять лет, у Ильина и Мартыновой родилась дочь. Пара пока не раскрывает подробности о малышке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.