Зашла слишком далеко: 59% американцев осудили войну США с Ираном

Опрошенные обеспокоены тем, что не смогут позволить себе оплачивать бензин в ближайшие месяцы.

Почти шесть из десяти жителей США полагают, что военная операция страны против Ирана вышла за рамки необходимого. Об этом написало издание EADaily со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательским центром NORC по заказу Associated Press (AP).

Согласно данным исследования, больше половины — 59% респондентов — назвали действия США избыточными. Одновременно у опрошенных усилилась тревога по поводу стоимости топлива. Так, 45% участников исследования заявили, что серьезно обеспокоены вероятной неспособностью оплатить бензин в ближайшие месяцы. Для сравнения, этот показатель составлял 30% в ноябре 2024 года.

При этом около двух третей американцев по-прежнему считают недопущение появления у Ирана ядерного оружия ключевым приоритетом внешней политики. Однако граждане оказались не готовы мириться с ростом цен на энергоресурсы внутри страны ради достижения этой цели.

Поддержка президента США Дональда Трампа остается на уровне около 40% и не изменилась за последний месяц. Тем не менее, как отметило агентство AP, продолжающийся конфликт может стать серьезным политическим вызовом для правящей Республиканской партии.

К тому же опрос показал ограниченную поддержку более жестких мер. Лишь около 40% респондентов сочли приоритетом защиту Израиля от угроз со стороны Ирана, а примерно 30% выступили за смену власти в Тегеране. Шесть из десяти американцев оказались против отправки войск в Иран, а отношение к авиаударам осталось неоднозначным: чуть менее половины их не поддержали, тогда как около трети одобрили такие действия.

Уровень одобрения внешней политики США в целом составил 34%, что практически не отличилось от февральского показателя в 36%.

Опрос проводился с 19 по 23 марта среди более чем 1150 совершеннолетних граждан США.

