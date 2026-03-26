Путин: России удается сохранять стабильность экономики вопреки трудностям
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Президент выступает на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Россия сохраняет стабильность экономики, несмотря на возникающие трудности. Об этом президент России Владимир Путин заявил на 35-м съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на площадке Национального центра «Россия».
«Несмотря на трудности и искусственные ограничения нам удается сохранять макроэкономическую стабильность. Мы работаем над обеспечением экономического роста и выполнению социальных задач», — отметил президент.
Кроме того, Владимир Путин в ходе своего выступления поблагодарил российский бизнес за поддержку участников СВО.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве жены и дети участников СВО бесплатно осваивают новые профессии.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.