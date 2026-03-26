UPI: сбежавшая из дома собака вернулась к хозяйке спустя девять лет

Владелица питомца все эти годы не теряла надежды.

В США женщина воссоединилась со своей собакой спустя девять лет после ее исчезновения. Об этом сообщает UPI.

Питомец по кличке Салео пропал еще в 2017 году, когда вышел во двор на обычную прогулку. Хозяйка рассказала, что пес всегда следовал четкому графику, поэтому его отсутствие через 20 минут вызвало настоящую панику.

Семья немедленно обратилась в полицию и самостоятельно обыскала все окрестности. Но поиски не принесли результатов.

В течение долгих лет женщина проверяла любую информацию о похожих собаках в округе, однако каждый раз ее ждало разочарование.

Долгожданная встреча стала возможной благодаря бдительности внучки хозяйки, которая заметила публикацию службы по надзору за животными в социальной сети.

В посте говорилось о маленькой собаке с сильно свалявшейся шерстью, найденной в местном саду.

«У него было несколько колтунов, собранных в хвост, а на макушке виднелось пятно белого меха — тогда я поняла, что это мой пес», — рассказала женщина.

Хозяйка также добавила, что окончательно опознала питомца по характерному строению челюсти, которое она назвала «фирменным знаком» Салео.

На следующее утро женщина приехала в приют со старыми фотографиями, подтвердив свое право на владение десятилетним псом.

Несмотря на столь длительный срок бродяжничества, Салео без труда узнал дорогу домой во время первой прогулки с хозяйкой.

Сейчас животное проходит необходимый курс реабилитации. После стрижки ветеринары выявили у него глазную инфекцию, проблемы с зубами и пазухами носа.

Женщина подчеркнула, что никогда не теряла надежды и призвала других владельцев пропавших животных верить в лучшее.

«Есть две вещи, которые нужны нам, чтобы выжить на этой земле — это вера в бога и вера в самих себя. Никогда не сдавайтесь», — заявила она.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.