Пилот разбившегося в Дагестане вертолета не умел им управлять

Фото, видео: Южная Транспортная прокуратура; 5-tv.ru

Трагедия произошла в ноябре 2025 года.

Пилот разбившегося в Дагестане 7 ноября 2025 года вертолета КА-226 не умел управлять данным транспортным средством. Об этом говорится в отчете по результатам расследования аварии Межгосударственного авиационного комитета.

«Авиационное происшествие явилось следствием сочетания следующих факторов: выполнение КВС (командиром воздушного судна. — Прим. ред.) полетов без соответствующей профессиональной подготовки, необходимой для самостоятельного управления воздушным судном определенного типа (вертолет Ка-226); отсутствие у КВС навыков в пилотировании вертолета», — отметили в документе.

Также было указано, что в законодательстве нет требований к собственникам гражданских судов по проверке действующего свидетельства пилота гражданской авиации. В этом документе должны присутствовать отметки со всеми соответствующими квалификационными и подтвержденными навыками пилотирования.

Данная трагедия унесла жизни пяти человек: заместителя генерального директора Кизлярского электромеханического завода (КЭМЗ) и ведущих сотрудников этого предприятия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что авиакатастрофа в департаменте Путумайо в южной части Колумбии унесла жизни 66 человек. Судно Военно-воздушных сил данной страны потерпело крушение 23 марта. На борту находились 128 человек, в основном военнослужащие.

