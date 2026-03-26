Американцы спрогнозировали продолжительность войны в Иране

Более 50% американских граждан уверены, что война в Иране продлится полгода

Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Многие граждане США высказались против вооруженной кампании властей.

Более 50% американских граждан выражают уверенность в том, что война в Иране будет продолжаться как минимум еще полгода. Об этом сообщил исследовательский центр Pew Research Center (PRC).

«Незначительное большинство американцев (54%) полагают, что военные действия США против Ирана продлятся еще как минимум шесть месяцев», — отметила организация.

При этом значительная часть респондентов настроена еще более пессимистично в отношении сроков завершения конфликта. Около 29% участников опроса считают, что боевые действия затянутся на период от года и более.

Еще 35% опрошенных надеются на завершение конфликта в промежутке от одного до шести месяцев. Лишь 8% жителей США верят в скорое окончание кризиса в течение ближайших 30 дней.

Также социологи зафиксировали низкий уровень поддержки самой военной кампании. Ранее выяснилось, что 60% граждан не одобряют удары США по территории Ирана. При этом 44% из них категорически против действий Вашингтона.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.