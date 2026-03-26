После недавнего мощного геомагнитного шторма ученые предупредили о новом ухудшении обстановки: 26 марта ожидается очередное возмущение магнитосферы Земли. Об этом сообщило агентство URA.RU.

По данным специалистов, уровень активности может достигнуть 4,8 балла по девятибалльной шкале, что почти соответствует порогу магнитной бури. Изначально прогноз предполагал более мягкие значения — около трех-четырех баллов. Текущие показатели соответствуют так называемой «возбужденной магнитосфере» (оранжевый уровень). При этом вероятность перехода в полноценную магнитную бурю остается заметной.

Согласно оценкам ученых, сценарии развития распределяются следующим образом: около 40% приходится на состояние повышенной активности без бури, примерно 41% — на формирование полноценного геомагнитного шторма, и лишь в трети случаев возможна спокойная обстановка.

Ожидаемые значения индексов также указывают на повышенную солнечную активность: индекс Ap (показатель среднесуточного уровня геомагнитной активности. — Прим. ред.) прогнозируется на уровне 10, а радиопоток F10.7 (индекс солнечной активности, который рассчитывается по измерениям потока радиоизлучения Солнца. — Прим. ред.) — около 130 единиц. Эти показатели превышают средние, хотя для большинства людей остаются относительно безопасными.

При этом метеочувствительные люди все же могут ощутить ухудшение самочувствия. У них возможны головные боли, скачки артериального давления и чувство слабости.

Предыдущий геомагнитный шторм, о котором писал 5-tv.ru, произошел 20–21 марта и достиг уровня G3 (где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо». — Прим. ред.). Он продолжался почти полтора дня и сопровождался яркими полярными сияниями, которые наблюдались не только в северных широтах, но и в центральных регионах.

Причиной шторма стало облако солнечной плазмы, выброшенное в начале недели. Оно достигло Земли раньше ожидаемого, однако активная фаза началась лишь спустя почти сутки, ближе к ночи 20 марта. Пик пришелся на короткий промежуток времени в ночные часы.

Интенсивность начала снижаться к 22 марта, а к 25 марта геомагнитная обстановка стабилизировалась. Однако новое возмущение, ожидаемое 26 марта, свидетельствует о продолжающейся солнечной активности и сохраняющихся рисках повторных всплесков.

