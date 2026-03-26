У организма другие приоритеты: почему стресс снижает вероятность зачать ребенка

Постоянные негативные эмоции сказываются на репродуктивной функции как у мужчин, так и у женщин.

Хронический стресс негативно влияет на репродуктивные функции и мужчин, и женщин. Об этом изданию Life.ru рассказал врач-репродуктолог Евгений Шилин.

«С физиологической точки зрения стресс активирует так называемую гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему. В ответ на напряжение повышается выработка кортизола — гормона, который помогает организму справляться с нагрузкой. Однако при длительном повышении его уровня происходит подавление репродуктивной системы», — пояснил специалист.

Он отметил, что в таком состоянии организм «переключается» в режим выживания, и именно это, а не зачатие ребенка, становится его приоритетом.

У женщин это проявляется в изменениях менструального цикла, снижением уровня половых гормонов и нарушениях овуляции. В некоторых случаях последняя и вовсе может временно отсутствовать. А без нее зарождение новой жизни невозможно, подчеркнул врач.

У мужчин при стрессе снижается уровень тестостерона. Кроме того, ухудшается качество спермы: уменьшается подвижность сперматозоидов и их количество. Также могут возникать проблемы с либидо и эректильной функцией. Все это также негативно сказывается на возможности зачатия, уточнил Шилин.

Репродуктолог добавил, что такая ситуация может породить замкнутый круг. То есть невозможность забеременеть и становится постоянным источником стресса. И чем сильнее ожидание результата, тем выше уровень тревожности, а значит, ниже вероятность зачать ребенка.

Также стресс негативно сказывается и на других системах организма: нарушается сон, пищевое поведение и изменяется уровень физической активности. Все это также влияет и на гормональный фон, и на общее состояние организма.

Поэтому медик советует при планировании беременности обращать внимание не только на физическое здоровье будущих родителей, но и на психологическое состояние. При этом нормализованный режим сна и умеренная физическая активность повысят шансы на зачатие.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что подготовка к здоровому вынашиванию плода долгое время считалась исключительно женской обязанностью. Однако такие факторы, как курение, употребление алкоголя, лишний вес и ментальное состояние мужчины перед зачатием, могут серьезно отразиться на исходе беременности и долгосрочном благополучии детей.

