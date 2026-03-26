Министра энергетики Ставропольского края задержали

В отношении Ивана Ковалева уже возбудили уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий.

Министра энергетики Ставропольского края Ивана Ковалева задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По информации источника, это произошло в ночь на 25 марта. В отношении чиновника возбудили уголовное дело, тогда как его обстоятельства в данный момент уточняются.

Известно, что Ковалев возглавлял региональное министерство энергетики с 2021 года. Другие детали пока не раскрывались.

Ранее, как писал 5-tv.ru, в соседнем регионе — Краснодарском крае — разгорелся крупный антикоррупционный скандал. Там по делу о мошенничестве задержали министра здравоохранения Евгения Филиппова. По версии следствия, чиновник мог быть причастен к незаконному приобретению дорогостоящей недвижимости общей стоимостью свыше миллиарда рублей.

По предварительным данным, в распоряжении его семьи находились десятки объектов — квартиры, апартаменты, земельные участки и коммерческие помещения. Также сообщалось, что на работу в подведомственные учреждения устраивались знакомые и родственники, которые фактически не исполняли своих обязанностей.

