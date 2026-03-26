Расстрел в 15 лет: рассекречен самый страшный приговор подростку в СССР

Документ, о котором десятилетиями говорили шепотом, снова вызвал споры.

Более шести десятилетий назад был составлен уникальный для советской судебной практики документ — смертный приговор несовершеннолетнему. В нем аккуратным почерком значилось имя Аркадия Нейланда. Как пишет MK.RU, этот случай остается единственным в истории СССР, когда высшая мера наказания была назначена подростку.

Решение суда вызвало резонанс уже тогда: действующий Уголовный кодекс РСФСР запрещал применять смертную казнь к лицам младше 18 лет. На момент преступления Нейланду было всего 14 лет — он совершил его буквально накануне своего 15-летия.

Несмотря на провозглашенные принципы гуманизации, просьбу о помиловании отклонили, и спустя несколько месяцев приговор был исполнен. Со временем эта история превратилась в юридический прецедент, который обсуждают в научной среде и сегодня. Некоторые исследователи высказывают сомнения не только в строгости наказания, но и в ряде обстоятельств дела.

Преступление на Сестрорецкой

Согласно материалам следствия, 27 января 1964 года подросток, вооруженный топором, позвонил в квартиру на улице Сестрорецкой, представившись почтальоном. Дома находились женщина и ее трехлетний сын.

Нападавший нанес хозяйке многочисленные удары, а затем расправился и с ребенком. Чтобы заглушить крики, он включил магнитофон. После преступления подросток похитил продукты, одежду и ценности, а затем поджег квартиру, пытаясь скрыть следы.

Задержание произошло через несколько дней в Сухуми. Нейланда этапировали в Ленинград и поместили в следственный изолятор «Кресты». Приговор, вынесенный 23 марта, стал шоком для общества и юридического сообщества.

Закон и исключение

Ситуацию осложнило то, что уже после совершения преступления было принято постановление, допускавшее применение смертной казни к несовершеннолетним. Формально такие документы не должны иметь обратной силы, однако в данном случае правило было нарушено.

Решение вызвало критику как внутри страны, так и за рубежом. Советские юристы говорили о подрыве принципов законности, тогда как иностранные наблюдатели обсуждали в первую очередь правовые аспекты дела.

Со временем исследователи стали задаваться новыми вопросами: где часть судебных материалов, почему в документах встречаются расхождения в датах и почему некоторые доказательства вызывают сомнения.

Судебный процесс

Из текста приговора следует, что процесс вела председательствующая судья Исакова вместе с народными заседателями. Государственное обвинение поддерживала прокурор Аверьянова, защиту представляли адвокаты Новиков и Наймарк.

Подросток проходил по делу не один: вместе с ним судили его знакомого Нестерова, однако обвинения в убийстве ему не предъявлялись.

В документе перечислялись и предыдущие правонарушения Нейланда — кражи, нападения и побеги из дома. Незадолго до трагедии его вызвали в прокуратуру, где намекнули на возможное направление в колонию. После этого, как указывалось в материалах дела, он решил совершить преступление ради денег на побег.

Детали трагедии

Следствие установило, что подросток проник в квартиру, убедившись в отсутствии мужчин. Он требовал деньги, а затем забрал небольшую сумму наличными, одежду, обувь и фотоаппарат.

После расправы он переместил тело хозяйки в другую комнату, совершил надругательство и сделал снимки. Затем открыл газ и устроил пожар.

Топор, обнаруженный на месте преступления, опознали как принадлежавший семье обвиняемого. Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

«Убийства совершены с особой жестокостью, хладнокровием и цинизмом… подсудимый не раскаялся», — отмечалось в тексте приговора.

На основании этих выводов суд назначил высшую меру наказания. Соучастник получил шесть лет лишения свободы.

Помилование, которого не было

В архивных материалах сохранился и ответ на прошение о помиловании: Президиум Верховного совета РСФСР отказал в удовлетворении ходатайства.

Современники утверждали, что судьбу подростка обсуждали на самом высоком уровне. По одной из версий, предпринимались попытки изменить решение, однако итог остался прежним.

Общественная реакция оказалась неоднозначной. Многие поддержали приговор, считая, что исправление уже невозможно.

Спустя десятилетия дискуссия не утихает. Главный вопрос, который продолжают задавать историки и юристы — можно ли было предотвратить трагедию и изменить судьбу подростка.

