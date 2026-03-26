«Братик, у меня язык немеет»: школьница умерла после ушиба на горке

Местные жители жестко раскритиковали действия местных медиков.

В феврале 2017 года в городе Уяр Красноярского края семиклассница, катаясь с подругами с высокой снежной горки, неудачно упала и ушибла бедро. О страшной развязке этой истории пишет KP.RU.

Дома Ксения — так звали школьницу — попросила мать посмотреть, не появился ли синяк. Тогда обе посчитали травму несерьезной и вскоре забыли о случившемся. Девочка еще несколько раз выходила кататься в каникулы и ни на что не жаловалась.

Ксения росла в многодетной семье. У матери было пятеро детей, и после смерти мужа она воспитывала их одна. Когда старшие сыновья разъехались, женщина осталась жить только с дочерью. Девочка хорошо училась, помогала по дому и редко доставляла хлопоты.

Боль, температура и тревожные симптомы

В начале февраля у школьницы неожиданно сильно разболелась нога. Несмотря на недомогание, утром она отправилась на занятия. Вскоре матери позвонили из школы и сообщили, что у ребенка поднялась высокая температура. Девочку забрали домой и вызвали скорую помощь.

В районной больнице Ксению осмотрели, сделали рентген и направили к хирургу. По словам матери, медик провела короткий осмотр, назначила обезболивающую мазь, таблетки и курс физиотерапии.

Температура тем временем подскочила почти до 40 градусов, и на процедуры ребенка не приняли. Педиатр, к которому они зашли дополнительно, не обнаружила серьезной патологии, но рекомендовала сделать флюорографию.

В последующие дни состояние девочки ухудшалось. Боль усилилась, температура сначала оставалась высокой, затем резко упала, начали неметь конечности. Скорая помощь приезжала несколько раз, однако, как рассказывали родственники, медики ограничивались уколами и не настаивали на госпитализации, отмечая, что в выходные лечить ребенка будет некому.

Последние часы

Утром 13 февраля фельдшер снова осмотрела школьницу и, сделав уколы, уехала. Спустя некоторое время брат заметил, что Ксения перестала реагировать на происходящее. Незадолго до этого она успела сказать: «Братик, у меня язык немеет». Вскоре прибывшие медики констатировали ее смерть.

Родные до сих пор считают, что трагедию можно было предотвратить. Мать признается, что винит себя за то, что не настояла на более тщательном обследовании, однако уверена: окончательное решение должны были принимать специалисты.

Возмущение жителей и уголовное дело

На похороны пришли одноклассники и учителя, многие родители открыто выражали недовольство работой врачей. Некоторые жители вспоминали собственные случаи, когда, по их словам, диагнозы в местной больнице ставились ошибочно. Люди говорили, что у них нет альтернативы — это единственное медицинское учреждение в городе.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. По результатам вскрытия выяснилось, что школьница несколько дней страдала от сепсиса, вызванного гнойным воспалением тканей.

Родственники уверены: если бы диагноз был поставлен вовремя, девочку можно было бы перевезти в Красноярск и спасти. Теперь же они надеются, что расследование поможет установить причины трагедии и предотвратить подобные случаи в будущем.

