«С детьми работают психологи»: директор школы в Челябинске про нападение

Здоровью школьников и учителей после нападения в Челябинске ничего не угрожает

Ученик ворвался на урок с оружием и выстрелил своей однокласснице в лицо.

Здоровью детей и учителей после нападения школьника в Челябинске ничего не угрожает. Об этом заявила директор учебного учреждения Юлия Коробова в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Ситуация стабилизирована, здоровью детей и учителей ничего не угрожает», — говорит директор.

Занятия в школе отменили, но завтра учебный процесс будет возобновлен. Коробова отметила, что сотрудники действовали в соответствии с алгоритмом, а «угроза была локализована».

«С детьми, кто нуждался и нуждается, проводят работу психологи», — сказала директор школы.

Коробова добавила, что всех детей передавали родителям «из рук в руки». В данный момент на месте инцидента работают следователи.

Ученик школы № 32 в Челябинске, по предварительным данным, ворвался в учебное учреждение с сигнальным пистолетом, арбалетом и перцовым баллончиком примерно в 09.00 и выстрелил своей однокласснице в лицо во время урока. После нападения он выпал из окна.

В результате стрельбы пять человек получили ранения, в том числе сам нападавший. Школьник был доставлен в местную больницу с переломами ног, сообщили в пресс-службе правительства.

Очевидцы рассказали 5-tv.ru, что молодой человек использовал оружие из детских магазинов, которое сам модифицировал. По их словам, нападавший был всегда тихим и спокойным парнем.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям «Покушение на убийство двух или более лиц», «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан».

