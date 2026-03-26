Ученик школы в Челябинске выстрелил в лицо одноклассницы: что известно
В школе № 32 Челябинска утром 26 марта 15-летний ученик напал на одноклассников. Предварительно, подросток ворвался в класс с сигнальным пистолетом, арбалетом и перцовым баллончиком. Он выстрелил в лицо девочке, сидевшей перед ним, после чего выпрыгнул из окна.
Пострадали пять человек, сам нападавший госпитализирован с переломами ног. Следственный комитет возбудил уголовные дела по трем статьям. О том, что известно о происшествии, в материале 5-tv.ru.
Хронология нападения в челябинской школе
Трагедия разыгралась около девяти утра во время урока. Одна из учениц школы рассказала, что сначала все услышали хлопок. После чего началась паника. Дети закрыли дверь и спрятались в конце кабинета.
По информации источника, подросток выстрелил из сигнального пистолета в голову своей однокласснице, которая сидела перед ним.
Свидетели утверждают, что школьник использовал оружие из детских магазинов, которое самостоятельно модифицировал.
После выстрела подросток выпал из окна. Его госпитализировали с переломами ног.
Всего в результате происшествия ранения получили пять человек, включая самого нападавшего.
Заместитель министра образования и науки региона Светлана Калимуллина сообщила, что и нападавший, и раненная им девочка находятся в одной больнице. Им оказывается вся необходимая помощь.
Его считали спокойным
Одна из учениц рассказала 5-tv.ru, что в глазах окружающих подросток был тихим и спокойным.
Девушка предположила, что причиной произошедшего могла стать травля ученика. По ее словам, такое в их учебном заведении случилось впервые.
После инцидента на полу в классе обнаружили предмет, напоминающий самодельную петарду.
Что известно о нападавшем
Как сообщил источник, 15-летний ученик занимался киокушинкай (стиль каратэ) и выступал на областных соревнованиях.
На своей странице он публиковал фотографии с игры в лазертаг. Кроме боевых искусств, школьник участвовал в первенстве Челябинска и турнирах по быстрым шахматам.
В рейтинге игроков в классические шахматы он занимал 83 694 место.
Что говорит директор школы
Ситуация в учебном заведении стабилизирована. По словам директора школы, здоровью детей и учителей больше ничего не угрожает.
Занятия в школе отменены. Все учащиеся второй смены переведены на дистанционное обучение, в здании работают правоохранители. Завтра, 27 марта, школьники смогут вернуться к учебе в штатном режиме.
С ребятами, которым нужна поддержка, работают психологи. Учителя действовали в соответствии с алгоритмом при ЧС. Угроза была локализована.
Уголовные дела
Следственный комитет возбудил уголовные дела по трем статьям: покушение на убийство двух или более лиц, халатность и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан.
