Стал Чебурашкой ради денег: самые неожиданные факты о Славе Копейкине

Актер Слава Копейкин: я пропускал занятия и полагался на харизму во время учебы

Непростой жизненный опыт закалил характер артиста и сделал устойчивее к трудностям.

Актер Слава Копейкин признался, что в студенческие годы подрабатывал в ночном клубе в костюме Чебурашки и не верил, что вообще сможет добиться успеха в профессии. Об этом написало издание 7Дней.ru.

Несмотря на это, он окончил театральный вуз с отличием и стал одним из заметных артистов нового поколения. Копейкин рассказал о непростом пути в актерство, строгой школе мастера и опыте съемок.

Работал ради выживания

Во время учебы актер подрабатывал в московском клубе, где участвовал в шоу-программах для состоятельных гостей. Артисты надевали костюмы персонажей, в том числе Чебурашки или супергероев, и сопровождали подачу дорогого шампанского.

Копейкин отмечал, что этот опыт закалил его характер и сделал устойчивее к трудностям.

Годами шел к профессии

Будущий актер определился с выбором лишь к выпускному классу. До этого он пробовал разные занятия, но быстро терял к ним интерес. Поступление в театральный оказалось непростым — Копейкин пытался пройти отбор на протяжении трех лет.

По словам артиста, он не позволял себе остановиться и двигался к цели с упорством, решив идти до конца.

«Я не останавливался, просто шел как бронебойный поезд, решив для себя пробиваться до последнего», — вспоминал актер.

В итоге он смог попасть в Государственный институт театрального искусства (ГИТИС) на курс народного артиста России Олега Меньшикова.

Жесткая школа Меньшикова

Мастер отметил природную органику студента, но одновременно указал на его самоуверенность. Главное, чему научился Копейкин, — строгая дисциплина.

«Ты талантлив и органичен, как собака. Беда в том, что ты знаешь это», — говорил ему Меньшиков.

Однажды опоздание стоило ему участия во всех спектаклях. С тех пор, как признается актер, даже небольшая задержка вызывает у него внутренний дискомфорт.

Красный диплом стал неожиданным

Во время учебы Копейкин не считался примерным студентом. Он пропускал занятия и полагался на харизму. Тем неожиданнее стал итог — артист получил диплом с отличием.

По его словам, в этот результат не верил ни он сам, ни преподаватели, и даже Меньшиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Слава Копейкин сыграет рэпера Басту (настоящее имя — Василий Вакуленко) в биографическом фильме об артисте. Поиски исполнителя роли длились более трех месяцев, а кандидатуру артиста музыкант одобрил сам.

