«Выстрелил однокласснице в лицо»: подробности нападения на школу в Челябинске

Подросток, напавший на школу в Челябинске, выстрелил однокласснице в голову

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

После первого же хлопка в учебном заведении началась паника.

Подросток, напавший на школу в Челябинске с арбалетом, перцовым баллончиком и сигнальным пистолетом, выстрелил однокласснице в лицо. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

«Сначала мы услышали хлопок, началась паника. Мы закрыли дверь и спрятались в конце кабинета», — рассказала 5-tv.ru ученица школы № 32.

Школьник атаковал одноклассников во время урока примерно в 09.00. Очевидцы рассказали, что молодой человек использовал оружие из детских магазинов, которое сам модифицировал.

Напавший, по их словам, был всегда тихим и спокойным парнем.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям «Покушение на убийство двух или более лиц», «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан».

Ранее сообщалось, что школьник ворвался в учебное заведение с сигнальным пистолетом, арбалетом и перцовым баллончиком - после нападения он выпал из окна, получив травмы.

