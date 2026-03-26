Мыть машину во дворах Москвы и Подмосковья запрещено: какой штраф грозит автовладельцам

ТАСС: в Москве и Подмосковье автовладельцам нельзя мыть машину во дворе

В Москве и Московской области автовладельцам запрещено мыть автомобили в не предназначенных для этого местах. За нарушение правил предусмотрены штрафы. Об этом предупредил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с ТАСС.

Парламентарий пояснил, что федеральное законодательство запрещает мыть транспортные средства только вблизи водоемов и в лесополосах. За такие нарушения гражданам грозят штрафы от 300 до пяти тысяч рублей, а юридическим лицам — до 400 тысяч рублей.

Дополнительные ограничения устанавливаются на уровне регионов.

В столице действует строгий запрет на мойку машин в любых местах, кроме специально оборудованных. Автовладельцы могут без последствий протереть стекла, фары и номерные знаки — это не считается нарушением.

В Подмосковье правила аналогичны. Если владелец автомобиля решит помыть машину во дворе многоквартирного дома, на берегу водоема или просто на улице, ему придется заплатить штраф от трех до пяти тысяч рублей. Для юридических лиц суммы значительно выше — от 80 до 200 тысяч рублей.

Колунов уточнил, где разрешено мыть автомобили. Это могут быть лицензированные автомойки любого типа, специальные боксы в гаражных кооперативах с оборудованными стоками и фильтрами, асфальтированные площадки в промышленных зонах.

Также допускается мыть машину на собственном дачном участке. Однако есть условие: вода не должна стекать на соседние территории и дороги.

Идеальный вариант — установить стоки с фильтрами, чтобы избежать вреда для почвы, подчеркнул депутат.

