«Сцена с обнажением впечатлила»: зрители о возвращении Ефремова на сцену

ИЗВЕСТИЯ/Наталья Варфоломеева; 5-tv.ru

Спектакль «Без свидетелей» уже назвали исповедью артиста после пяти лет в колонии.

Михаил Ефремов официально вернулся на сцену после пяти лет в колонии за пьяное смертельное ДТП. Он сыграл главную роль в новой постановке мастерской Никиты Михалкова. Премьера собрала сотни зрителей и коллег по театральному цеху. Спектакль «Без свидетелей» уже назвали бенефисом и своеобразной исповедью заслуженного артиста. В символичные монологи вслушался корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Он снова на сцене после длительного перерыва, и сразу в образе отпетого негодяя. Герой Михаила Ефремова — человек без чести и совести, готовый ради карьеры загубить жизни самых близких людей. За полтора часа его персонаж выворачивает свою темную сторону наизнанку, и обнажается не только духовно, но и физически.

«Вот эта сцена с его обнажением, конечно, она очень впечатлила. Как несовершенна его фигура, также несовершенны его мужские достоинства и человеческие», — поделилась зрительница Галина Фетисова.

В спектакле всего две роли: он и она. Михаил Ефремов и Анна Михалкова, для которой это первый театральный опыт. Но сразу понятно: «Без свидетелей» — бенефис именно Ефремова, который за время отбытия срока в колонии явно соскучился по сцене.

«Послушай, все же говорят, что я талантливый. Я такой типа талантливый, а я только делаю вид, что я талантливый, и все вокруг делают вид, что я талантлив. А я на самом деле — послушай меня — я бездарность!» — произносит герой Ефремова.

«Я специально приехал с Ямала для того, чтобы посмотреть этот спектакль, потому что я очень глубокий почитатель таланта и отца Ефремова, и самого Ефремова», — признался зритель Игорь.

Среди гостей вечера оказались и коллеги Ефремова по актерскому цеху — Александр Самойленко и Леонид Ярмольник.

«Очень рад, что это время прошло, и я надеюсь на его полномасштабное возвращение в профессию, потому что такого, как Миша, у нас артиста нет. И я надеюсь, что он еще все успеет, что упустил», — сказал актер театра и кино Леонид Ярмольник.

Спектакль по пьесе советского драматурга Софьи Прокофьевой Никита Михалков собирался ставить еще 43 года назад — не сложилось. Сняли фильм с Михаилом Ульяновым и Ириной Купченко. Спустя четыре десятилетия материал обретает второе дыхание в театре на Поварской.

«Мы пытались здесь сыграть историю женщины, которая освободилась от каких-то своих иллюзий, и женщину, которая переродилась», — поделилась народная артистка России Анна Михалкова.

В руках у героев уже смартфоны, а разоблачение злодея, в роли которого предстал Ефремов, показано через кружочки известного всем мессенджера.

Как рассказали в театре, билеты на премьеру с Ефремовым раскупили в первые два дня после старта продаж. К моменту начала спектакля свободными остаются лишь несколько мест.

Возвращение Ефремова зрители в зале оценили благосклонно и даже криками «браво». Сам артист скромно отвечал глубокими поклонами, демонстрируя блестящую макушку — побриться пришлось ради роли. И пожалуй, это единственное, что напоминало о месте, где артист провел последние пять лет.

