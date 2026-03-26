Знали, что у него было ранение: подробности нападения на журналиста «Известий»

Подозреваемые попытались принести извинения, но слова раскаяния прозвучали неубедительно.

Владельцы криминального бизнеса, которых подозревают в жестоком нападении на корреспондента «Известий» Алексея Полторанина, неожиданно стали извиняться. Слова якобы раскаяния звучали сегодня на допросе у следователей. А вот накануне хозяева конторы, которая сомнительным образом продавала «красивые» автомобильные номера за десятки миллионов, угрожали журналисту и обещали расправиться не только с ним, но и его семьей. С нападавшими попытался поговорить корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

Черный капюшон на голове — и бегом прочь от камеры. Тот, кто был заодно с нападавшими на военкора Алексея Полторанина, трусливо прячет лицо.

«Я им сказал, что я после перелома. Я ранен был. Они знали, что я журналист», — рассказывает Алексей Полторанин.

Правда, это не остановило продавцов «красивых» номеров из Подольска. Журналиста они били толпой, безжалостно.

«Александр наносит мне удары по лицу, пытаясь выяснить, зачем я сюда приехал. Я им объясняю, что это в рамках редакционного задания», — вспоминает корреспондент.

Алексей готовил расследование о мутных схемах продажи так называемых «красивых» автономеров. Зашел в контору, к работе которой очень много вопросов. Но как только корреспондент попытался их задать, на него набросились толпой. Сейчас все трое нападавших задержаны. Следователи возбудили уголовное дело.

Всю ночь — допросы и очные ставки. Алексей лицом к лицу встретился с теми, кто еще несколько часов назад угрожал ему расправой.

«Один из подозреваемых действительно принес извинения. Я не могу говорить о какой-то искренности в его глазах, потому что тогда усмехались, находясь там», — говорит Алексей Полторанин.

Вот их старший — Павел Погосян. Бизнесмен и главный «продавец» фирмы. Именно он ищет клиентов в интернете и назначает встречи. А это его свояк Артур Давыдов, ранее судимый за превышение полномочий. И третий участник нападения — Александр Фомин, по прозвищу Фома. Раньше его уже судили за побои.

«Тот комплекс действий, который они совершили в отношении журналиста, он попадает под определение сразу нескольких статей УК, и по совокупности можно получить вполне себе реальный срок», — отметил адвокат Евгений Кривцун.

Съемочной группе удалось попасть в офис Павла Погосяна еще до его задержания. По информации журналистов, Алексей Полторанин зашел именно в этот офис, в дверь под номером одиннадцать. И именно здесь ему пытались продать «красивый» номер.

На деле это была ловушка. Сначала у журналиста отобрали телефон. Удалили данные и видео. Потом начали выбивать информацию.

«Если ты не скажешь, кто в этой машине, мы сейчас тебе отрежем пальцы. В руках у него ножницы, говорит, что сейчас будет резать», — рассказывает Алексей Полторанин.

По словам Алексея, всем руководил Павел Погосян. Журналисты встретили его на выходе из офиса.

— Скажите, зачем вы избили нашего корреспондента?

— Вы, наверное, ошиблись.

Не ошиблись. Павел уже был героем нашего расследования. Москва, сентябрь прошлого года. Тогда он уверенно обещал нам достать любой номер — какой захотим. Вел себя так, будто ему все сойдет с рук. Будто за его спиной есть кто-то, кто прикрывает.

«Я 15 лет людей знаю, кто в Москве номера покупают, перевешивают и так далее. Что, вы не знаете, как это делается?» — цинично заявлял он.

Вот один из лотов — на старом ржавом «Москвиче». Сам автомобиль стоит копейки, а номер — в десятки раз дороже. Но именно продажа машины — единственный легальный путь получить его в собственность. Сегодня оборот теневого рынка «красивых» номеров исчисляется десятками миллиардов рублей. Серые схемы позволяют обходить закон, а деньги за государственное имущество оседают в карманах ушлых дельцов.

«Они привыкли к тому, что на местном уровне местные власть имущие всегда их прикрывают. Им все дозволено», — считает бывший старший следователь по особо важным делам Следственного комитета при МВД РФ Павел Зайцев.

Именно поэтому они подняли руку на того, кто имеет боевые награды. Алексей Полторанин — военный корреспондент. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Медаль «За храбрость». Ранение там и новые увечья — как напоминание о цене правды.

Извиняться уже поздно. Время — отвечать за свои поступки.

