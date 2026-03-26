Ученик выстрелил в одноклассницу из сигнального пистолета в Челябинске

В образовательное учреждение несовершеннолетний явился также с арбалетом и перцовым баллончиком.

Ученик школы № 32 в Челябинске, по предварительной информации, ворвался в образовательное учреждение с сигнальным пистолетом, арбалетом и перцовым баллончиком. Об этом сообщает источник 5-tv.ru

Известно, что из сигнального пистолета несовершеннолетний выстрелил в свою одноклассницу. После этого мальчик выпал из окна, получив травмы.

По имеющимся данным, в результате стрельбы ранения получили пять человек, в том числе сам нападавший. В данный момент школьник госпитализирован в местную больницу с переломами ног, уточнили в пресс-службе правительства.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, в Свердловской области под окнами дома нашли мертвого шестиклассника. По информации портала Е1.ru, ребенок упал с большой высоты. Прохожие, ставшие свидетелями произошедшего, сразу вызвали скорую помощь. Однако, несмотря на оперативное прибытие медиков, спасти мальчика не удалось.

В региональном управлении Следственного комитета России ситуацию пока не прокомментировали.

