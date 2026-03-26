Скрытая угроза: какие привычные недомогания могут сигнализировать о раке

Невролог Федулов: привычные недомогания могут сигнализировать о раке

Изменения в организме могут быть бессимптомными.

Первоначальным и часто игнорируемым признаком развития онкологического заболевания является хроническое чувство переутомления, которое не проходит даже после длительного отдыха. Об этом сообщил Lenta.ru невролог-нейроортопед Евгений Федулов.

По словам специалиста, такое состояние никак не связано с предшествующими физическими или эмоциональными нагрузками. Даже отдохнув, человек постоянно чувствует себя истощенным.

Врач подчеркнул, что любые беспричинные системные сбои в привычном ритме жизни должны стать поводом для обследования.

Невролог также перечислил и другие тревожные сигналы. К ним относится резкая потеря веса при сохранении прежнего рациона питания.

Кроме того, пациента должны насторожить ночная потливость, возникающая без видимых причин, и эпизоды лихорадки, не сопровождающиеся симптомами простуды или инфекции.

По словам врача, увеличение лимфатических узлов может свидетельствовать об онкологии. Такие изменения могут быть болезненными и безболезненными.

Особую бдительность стоит проявлять при изменениях на кожных покровах.

«Появление сыпей на коже, возникновение новых родинок, изменение цвета или формы уже существующих, непонятные синяки без предварительной травмы, язвы, которые не заживают, тоже могут указывать на развитие раковых клеток», — отметил специалист.

К числу неочевидных симптомов медик отнес кровоточивость десен и носовые кровотечения при условии отсутствия дефицита витаминов. Важными индикаторами являются также проблемы с глотанием, ощущение инородного тела в горле и любые нарушения работы ЖКТ, включая частые позывы к мочеиспусканию или наличие крови в выделениях.

Федулов резюмировал, что даже общее чувство физического дискомфорта требует поиска причин у специалистов.

Он напомнил, что регулярная диспансеризация позволяет выявить патологии на ранних этапах.

