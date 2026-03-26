Пушистый домосед на выгуле: как безопасно вывести кошку на улицу

Ветеринар Шеляков: выгуливать кошку нужно на шлейке, а не на ошейнике

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

На прогулке с питомцем следует соблюдать ряд мер предосторожности.

Кошатникам следует прививать своих питомцев, если они собираются гулять с ними на городских улицах. Об этом порталу Газета.ру рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

«Улица — опасная зона, где много инфекций, биологических, химических загрязнений, остатков углеводородов и так далее. Поэтому на улице не едим траву, с земли ничего не поднимаем — следим за кошечкой», — пояснил эксперт.

Кроме того, Шеляков напомнил об угрозе в лице догхантеров, которые специально разбрасывают отравленную еду.

От ошейника следует отказаться, сделав выбор в пользу шлейки. Она позволит надежно зафиксировать животное, тогда как из ошейника любая кошка легко вывернется. На улице четвероногая любимица становится уязвимым объектом для других кошек и собак.

По словам врача, более благоприятные условия для выгула котов — за городом. Кошки, в основном — домоседы. Им может быть интересно исследование территории где-нибудь на даче, в деревне, где не так много людей, как в городе.

Ранее Николай Басков опубликовал домашнее фото с любимой кошкой.

