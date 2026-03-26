«Усмехались, а сейчас смотрят в пол»: избитый корреспондент «Известий» об очных ставках с нападавшим

Злоумышленники принесли извинения журналисту, но он не поверил в их искренность.

Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин, готовивший расследование о незаконной продаже автомобильных номеров в Подольске, подвергся жестокому нападению. После задержания подозреваемых прошли очные ставки, на которых один из избивавших журналиста принес ему извинения. Однако сам Полторанин усомнился в искренности раскаяния. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

Усмехались, а сейчас смотрят в пол

По словам журналиста, за одну ночь были проведены три очные ставки. Один из подозреваемых извинился перед ним за насильственные действия, но Полторанин не увидел в этом искренности.

«Я не могу говорить о какой-то искренности в его глазах, потому что тогда они усмехались. А сейчас сидят с хмурыми лицами, смотрят в пол. Те люди, которые впятером меня избивали на протяжении полутора часов. <…> Поэтому я не почувствовал какой-то искренности в их глазах, в их душе и в их речи», — рассказал корреспондент.

Что произошло в Подольске

В Подольске Полторанин готовил расследование о нелегальном бизнесе по продаже «красивых» автомобильных номеров — то, что по закону не может быть товаром, здесь стало источником наживы.

Журналист пришел в офис под видом покупателя, но, когда начал задавать вопросы, его окружили. Нападавшие отобрали телефон, угрожали расправой над семьей и избивали на протяжении полутора часов.

«Сфотографировали наш служебный автомобиль редакционный. Поднялись, показали фотографии. Сказали: «Если ты не скажешь, кто в этой машине, мы сейчас тебе отрежем пальцы», — рассказал Полторанин ранее.

После того как съемочная группа «Известий» вернулась в офис, все подозреваемые скрылись. Однако позже были задержаны правоохранителями.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту нападения на журналиста. Расследование продолжается.

Состояние журналиста

По словам журналиста, сейчас он уже чувствует себя лучше. Однако у него по-прежнему болит область живота.

Корреспондент рассказал, что ожидает медосвидетельствование. Врачи зафиксируют травмы, полученные во время нападения.

Алексей Полторанин — военный корреспондент, награжденный медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью «За храбрость» за работу в зоне СВО.

