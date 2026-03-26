«Нас обманули дважды»: почему Иран отказывается от переговоров с США

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

По данным западных СМИ, делегацию из Белого дома готовится отправиться на Ближний Восток.

Американский лидер выдвинул очередной ультиматум. Как пишет западная пресса, делегация из Белого дома уже сегодня готова отправиться на Ближний Восток. Где и будет ждать возможной встречи с руководством исламской республики. Но перспективы этих мирных переговоров весьма туманны. Почему — расскажет корреспондент «Известий» Александр Тузиков.

Календарь выхода из нового глобального кризиса снова меняется. США сначала дали Ирану срок до пятницы — принять их мирный план из 15 пунктов. Теперь, сообщает портал Axios, время сдвинулось на четверг. Место встречи — столица Пакистана. Туда готовы отправиться вице-президент Вэнс и госсекретарь Рубио. Они, по словам Трампа, «уже в процессе». Вот только иранцы туда не едут, узнал Axios.

«Иранские официальные лица заявили странам, пытающимся выступить посредниками в мирных переговорах с США, что президент Трамп уже дважды ввел их в заблуждение и они не хотят оказаться в той же ситуации в третий раз. Два предыдущих раунда окончились тем, что Штаты, заявляя о стремлении к соглашению, внезапно совершили разрушительные атаки», — пишет издание.

Да и какие переговоры, когда США опять говорят о собеседниках в снисходительно-уничижительном тоне.

«Должен сказать, что там собралась действительно подавленная и странная компания. И они — религиозные фанатики во многих-многих отношениях», — заявил постоянный представитель США при ООН Майкл Уолтц.

Хочешь мира с американцами — жди атаки, подчеркнул в интервью индийским медиа представитель иранского МИДа.

«Никаких переговоров с Соединенными Штатами не было и нет. Мы сосредоточены на защите территории и суверенитета Ирана. Во время переговоров на нас уже дважды нападали, о какой дипломатии речь? Что касается влияния войны на мировую экономику, это из-за безрассудных действий США и Израиля. Вас беспокоит цена на нефть и нефтепродукты? Но наши люди были безжалостно убиты Америкой и Израилем. Сотни людей погибли в начальной школе в Минабе!» — заявил пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи.

К загубленным жизням добавляется гибель экономических перспектив и планов. В Персидском заливе застряли 125 танкеров — двадцатая часть всего мирового флота. Кроме накопивших запасы Китая, Японии и Южной Кореи, остальная Азия уже испытывает критическую нехватку моторного топлива.

В этом контексте русская пословица «Уговор дороже денег» приобретает для быстро растущих азиатских экономик особый смысл. Чем позже США и Иран начнут диалог о мире, тем дороже окажется каждое слово за столом переговоров.

«Совокупный глобальный ущерб, включая прогнозируемое сокращение ВВП в Азии и Европе, а также долгосрочные перебои в поставках удобрений, которые сократят урожай 2026 года еще до того, как хотя бы один экономист смоделирует это, измеряется в нескольких триллионах долларов», — пишет издание NDTV.

Ирак и Афганистан тоже первоначально оценивали в несколько сот миллиардов. Расходы превысили восемь триллионов. Но раздутый военный бюджет Пентагону очень даже на руку. Штаты спешно перебрасывают на Ближний Восток корабли и тысячи военнослужащих элитной 82-й воздушно-десантной дивизии.

«Мы ведем переговоры с помощью бомб. Президент ясно дал понять, что у Ирана не будет ядерного оружия. Министерство войны согласно с этим», — заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

Весь план из 15 пунктов, подкрепленных бомбами, к этому и сводится: отказаться от создания ядерного оружия. Правда, прежний аятолла официально запретил его создавать еще задолго до гибели 28 февраля. Уничтожить три атомных объекта. Открыть Ормуз. В Тегеране удивились: это правда призыв к диалогу, или чей-то монолог?

«Уровень ваших внутренних конфликтов уже дошел до той стадии, когда вы ведете переговоры сами с собой? Та стратегическая мощь, которой вы так хвастались, превратилась в стратегическое поражение», — заявил официальный представитель Центрального штаба вооруженных сил Ирана Ибрагим Зольфагари.

Соцопросы в США подтверждают: использование наземных сил даже в ограниченном формате — это очень серьезные политические риски для вашингтонской администрации. В дополнение к кризису, вызванному «маленькой победоносной войной». Лишь каждый четвертый одобряет то, как Трамп и его команда реагируют на резкий рост стоимости жизни. Так что по сути — диалога с Ираном добиваются уже американские избиратели.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.