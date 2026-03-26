Пожары из-за обстрелов вспыхнули в иранском Мешхеде

Новая волна атак на иранские населенные пункты. Под ударом оказался Мешхед — второй по величине город в стране. В момент обстрела многие жители находились на площади у мавзолея имама Резы — крупнейшей мечети в республике. Пришедшие на вечернюю молитву смотрели, как в небе работает ПВО. В некоторых районах после падения ракет вспыхнули пожары.

Обстрелы иранской инфраструктуры, в частности территории АЭС «Бушер», не остаются без внимания Москвы. В Кремле подтвердили, что представителям МАГАТЭ передана вся имеющаяся информация о ситуации на атомной станции. Проинформирован и Вашингтон. При этом в «Росатоме» отметили, что основной персонал, который работал на АЭС, уже эвакуирован.

Ранее Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам из дружественных стран, включая Россию, Китай, Индию, Ирак и Пакистан. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, слова которого приводит агентство Tasnim.

По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, Тегеран не видит оснований для разрешения прохода через стратегически важную водную артерию судам из враждебных государств.

