Небо под защитой Су-35С. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Экипаж многоцелевого сверхманевренного истребителя с управляемым вектором тяги Су-35С Воздушно-космических сил Российской Федерации выполнил боевое дежурство в зоне ответственности группировки войск «Южная». Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Основной задачей авиационного патрулирования стало прикрытие вертолетов армейской авиации, наносивших удары по живой силе и пунктам временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины.

Экипажи оперативно-тактической авиации совершают вылеты круглосуточно — вне зависимости от погодных условий и времени суток. В ходе выполнения задач используются различные типы авиационного вооружения.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

