На Пятом канале акция «День добрых дел» для 14-летней Алисы

Вернуться к репетициям и выступить на большой сцене очень мечтает Алиса из Самары. Но несколько месяцев назад семейные вечера с гитарой сменились на полную изоляцию в больничной палате. В свои 14 лет Алисе пришлось узнать, что испытывают пациенты с диагнозом «острый лейкоз». Позади курсы химиотерапии. И теперь, чтобы окончательно победить болезнь, требуется пересадка костного мозга. Операцию готовы провести в Петербурге. И чтобы она состоялась, нужна наша с вами поддержка.

В небольшой стерильной палате из развлечений у Алисы только пазлы и альбом с карандашами. Среди ярких страниц с пейзажами и портретами свежая работа — девочка с гитарой. Ее гитары дожидаются дома. В семейной рок-группе у каждого свое амплуа — Алиса обычно солирует.

«Играла я вообще какие-то разные музыки, достаточно легкие, на английском», — рассказала Алиса Егорова.

Но пока репетиции на паузе. Летом прошлого года у Алисы сильно заболел живот. Врачи предположили, что это панкреатит, но лечение не помогло. Боли стали такими мучительными, что невозможно было ходить. Позднее тщательное обследование выявило острый лимфобластный лейкоз.

«Это было достаточно неожиданно, но я так-то не знала, что делать, как это будет, так что не особо волновалась. Наверное, пугалась меньше, чем все мои близкие и родственники», — поделилась девочка.

Курсы химиотерапии давались крайне сложно. Болезнь успела поразить легкие, желудок и кишечник.

«Начались очень серьезные побочные эффекты. У нее был отек легких, жидкость в легких, мукозит, стоматит. Новый год мы встречали на внутривенном, 30 декабря питание подключили», — рассказала мама Алисы Кристина Егорова.

Сейчас Алиса буквально привязана к ежедневным капельницам, она изолирована от внешнего мира. Любая инфекция несет смертельную опасность.

Алиса обожает сладкое, овощи и стейки — к ним особая любовь. Но приходится соблюдать строжайшую диету. Только сегодня врачи разрешили включить в меню мармелад. Отчим обещал привезти.

Недавно стало ясно: без пересадки костного мозга не обойтись. Донором будет мама.

«Я думаю, мы поддерживаем друг друга одинаково. Так-то я пытаюсь маме помочь, даю советы, если ей как-то плохо», — сказала девочка.

Самой Алисе сначала предстоит курс антимикробной, противогрибковой и противовирусной терапии. Тогда организм будет полностью готов к трансплантации.

«Сейчас Алиса находится в полной клинико-гематологической ремиссии. Это значит, что сейчас лучшее время для химиотерапии и трансплантации костного мозга», — объяснила детский онколог Елена Ефизова.

Лечение, необходимое для того, чтобы бережно вывести девочку на операцию, обойдется в 1 902 090 рублей. Без нашей с вами помощи семье Алисы не справиться.

«Сумма совершенно для обычной семьи среднестатистической неподъемная. Да, я верю, что соберем, потому что люди в большинстве своем откликаются на чужую беду», — поделилась мама Алисы Кристина Егорова.

«Я мечтаю, чтобы операция прошла успешно, и мы как можно скорее увидим ее здоровой, бегающей по парку, играющей на гитаре», — сказал отчим Алисы Артем Чешко.

У Алисы большие планы — она любит математику, физику и планирует когда-нибудь преподавать в ВУЗе точные науки. А для начала мечтает вернуться в Самару, продолжить репетиции — просто хочет нормального детства. Вот только для этого нужно выздороветь, и с нашей поддержкой она обязательно со всем справится.

