«Гнилая конфетка в эффектном фантике»: Киркоров об артистах-халтурщиках

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артист напомнил о песне «Я эту жизнь тебе отдам», которая не утратила популярности даже через 20 лет.

В чем причина возврата к ретро-музыке? На этот вопрос ответил в интервью 5-tv.ru народный артист России Филипп Киркоров на премьерном показе шоу ZIVERT «Где-то в Ретро» в кинотеатре «Октябрь».

«Всем захотелось Киркорова немножко послушать. И теперь это уже тренд. И, судя по тому, что даже у меня песня, которая 20 лет назад была выпущена, вдруг завирусилась страшно — „Я эту жизнь тебе отдам“. Пожалуйста, что это?» — без стеснения ответил Киркоров, в очередной раз напомнив, что король эстрады он.

Певец добавил, что все дело в качестве музыки. В прошлом ею занимались профессионально, как и концертами артистов. Это были яркие шоу, пусть и без особых технологий. Сейчас же «очень много развелось халтуры».

«Тогда просто музыку писали хорошую, нормальную и делали шоу. Пусть не было таких технологий, но все было ярко, сочно, красиво, празднично, профессионально. Сейчас очень много развелось халтуры. Люди прячутся за таким эффектным фантиком, а по сути конфетка-то гнилая», — поделился Киркоров.

Он подчеркнул, что у Zivert как раз-таки «фантик роскошный», полностью соответствующий ее безграничным талантам.

О том, что Филипп Киркоров — это не просто качественная музыка, а настоящий бренд, артист рассказал перед началом большого сольного концерта в Москве, посвященного первому за шесть лет музыкальному альбому Uno.

Певец отметил, что колкости в его адрес со стороны критиков — настоящий успех. Более того, по словам Киркорова, он никогда не боялся экспериментировать с музыкальными жанрами, поэтому и стал первым рэпером в России. Артист напомнил о песне «Зайка моя», уточнив, что это именно рэп и ничто другое.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.