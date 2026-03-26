Как и все подростки, дети рэпера проходят через переходный возраст.

Рэпер Баста (настоящее имя Василий Вакуленко. — Прим. ред.) уверен, что ему повезло в жизни. Об этом он рассказал в интервью 5-tv.ru на премьерном показе шоу ZIVERT «Где-то в Ретро» в кинотеатре «Октябрь».

По словам музыканта, он благодарен тому, что жизнь подарила ему не просто работу, а любимое дело, от которого он получает удовольствие и не устает.

«Я в целом не устаю от жизни. Я благодарен тому, что в моей жизни есть работа. Работать я люблю, работы много, выступать я люблю, занимаюсь любимым делом. Мне повезло», — поделился артист.

В жизни Басты, помимо занятий музыкой, — жена-красавица и две умницы-дочки Мария и Василиса. Он отметил, что ощущает переходный возраст наследниц, но не считает это чем-то сверхъестественным — все, как и у всех.

«Как у всех — дети становятся взрослыми, самостоятельными, хорошими, имеют свою позицию, мнение по вопросам», — рассказал Баста.

Он добавил, что в вопросе воспитания детей все решает любовь, ведь ребенок всегда чувствует обман. Если любовь есть, значит с детьми всегда получится найти общий язык.

«Детей обмануть невозможно какими-то позициями, какими-то простроенными стратегиями. Это все не работает», — резюмировал артист.

