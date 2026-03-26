Один человек пострадал при атаке дрона ВСУ на Московский регион

Сбитый беспилотник упал на частный дом, после чего возник пожар.

Один человек получил травмы в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата в районе села Кленово. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По предварительной информации, сбитый силами противовоздушной обороны беспилотник упал на территорию частного дома, в результате чего возник пожар.

Собянин отметил, что на месте работают оперативные службы. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь, уточняются обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мирный житель погиб при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области. Инцидент произошел в хуторе Бондаренков Шебекинского округа. FPV-дрон нанес удар по легковому автомобилю, за рулем которого сидел человек. Полученные травмы оказались смертельными — мужчина скончался на месте до прибытия экстренных служб. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

