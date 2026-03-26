«Баловать его я не собираюсь»: как живется щенку Леонарду у Киркорова

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Четвероногий друг весит меньшее 300 граммов и мило сопит ночью.

Народный артист России Филипп Киркоров заявил, что своего нового питомца Леонардо он баловать не собирается. О том, как живется в доме маленькому пушистому другу, король эстрады рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьерном показе шоу ZIVERT «Где-то в Ретро» в кинотеатре «Октябрь».

Вроде бы питомца собирались держать в ежовых рукавицах, однако артист не переставая рассказывал о повседневной жизни Леонардо и о том, какой он удивительный и замечательный. Любовь к новому другу чувствуется в каждой фразе.

«Ходит по всем делам своим, еще так прикольно ходит — только поест, только попьет водичку, буквально через 30 секунд сразу в туалет. То есть можно даже не бегать за ним, когда же он сделает уже это все, а он делает все четко: поел, попил, сразу оп — присел, оп — присел, и все. Пеленочку поменяли, новую постелили. Причем четко на пеленку делает. Удивительная собака! Не гавкает, не лает, только сопит, когда спит, очень прикольно так. Такое чудо просто!» — умилялся певец.

Журналист поинтересовался, собирается ли артист со временем отдавать Леонардо на собачьи соревнования. Ответ был как раз в стиле Филиппа Киркорова.

«Нет, спасибо, я над своими собаками не издеваюсь. Они у меня дома, они у меня домашние, в любви. Мне эти соревнования зачем? С кем соревноваться? Она и так чемпионка. Она выиграла лотерейный билет, попав в мою семью», — заявил поп-король.

Пеленочки меняют, на соревнования отдавать не будут — только любовь, восторги и комплименты.

«Главный его домик — это переноска. Я уже заказал Louis Vuitton. Классная такая переноска, маленькая. Увидел у них в коллекции, она рассчитана на такую собачку. Так что сейчас должна приехать», — рассказал артист о дорогом подарке для питомца.

Киркоров поделился, что кормит любимца размоченным сухим кормом. Также артист не забывает и об уходе за его шерсткой — сам лично расчесывает питомца.

«Расчесываю я его сам лично — вот его процедуры. Мал он еще, чтоб на процедуры ходить. Баловать его я не собираюсь», — с теплотой сказал артист.

Журналисты также задали вопрос о будущем потомстве четвероного друга. Будет ли Филипп Бедросович подыскивать достойных партнерш своему красавцу?

«Сучки всегда найдутся и породистые, и не породистые. На хорошего кобеля спрос колоссален», — ответил он, подчеркивая, что не собирается делать бизнес, тем более на собаках.

Несколько дней назад Филипп Киркоров рассказал поклонникам о пополнении в семье. Король эстрады выложил в социальные сети фото питомца с подписью: «Знакомьтесь. Наш новый член семьи — Леонардо». Многие коллеги артиста поспешили его поздравить с этим радостным событием.

Вес щенка составляет около 300 граммов — это намного меньше стандартных показателей породы мальтипу.

